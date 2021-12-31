«تزيين الغرف وتعليق الأضواء».. طرق للاحتفال بالكريسماس أثناء المرض

تتميز الأعياد بأوقات الحب والفرح، إلا أن الأمراض يمكن أن تعيق هذه الأوقات الجيدة في بعض الأحيان، ونعرض لك فيما يلي بعض الأفكار للاحتفال بالعطلات أثناء المرض، وفقا لموقع «vanstle»

تزيين القاعات

سواء كنت تحتفل في مستشفى أو داخل غرفة صغيرة، فإن القليل من ديكور العطلة يمكن أن يضيف أجواء الاحتفال، لذلك قم بالتزيين من خلال إضافة الزخارف الملونة وتعليق شجرة عيد الميلاد صغيرة، وتأكد من أن الشجرة خفيفة الوزن وسهلة الحركة، أو موضوعة في مكان بعيد عن الطريق، حتى لا تتداخل مع أجهزة العناية الخاصة بالمريض إذا كان في المستشفى.

تعليق أضواء عيد الميلاد

خيار آخر لجعل أجواء المنزل أكثر إحتفالا إذا كنت مريض ولا تستطيع مغادرة المنزل، وهو تعليق أضواء عيد الميلاد حول الغرفة وبخطوات بسيطة قم بلف الأضواء حول هيكل قائم ، مثل مصباح أرضي ، أو استخدم بعض المقاطع الضوئية لتثبيتها، و تأكد من إبقاء الأسلاك بعيدًا عن الطريق بأمان لمنع التعثر.

مشاهدة الأفلام

الأفلام ليست فقط وسيلة رائعة للتسلية، ولكنها أيضًا طريقة رائعة للاستمتاع بالعطلة، لحسن الحظ، يتم بث جميع أنواع أفلام الكريسماس بشكل متكرر على شاشة التلفزيون طوال أيام الاحتفال، لذلك أبحث عن الأفلام التي لم تشاهدها من قبل، والتي قد تصبح مفضلة جديدة.

هذه مجرد أفكار قليلة للمساعدة في جعل الموسم سعيدًا سواء كان الشخص المريض يستطيع المشاركة في تقاليد العطلات المفضلة لديه أم لا ، فهناك العديد من الطرق الأخرى للاحتفال.

ونظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإن أفضل طريقة لتقليل مخاطر فيروس كورونا والحفاظ على عائلتك وأصدقائك أكثر أمانًا هي تلقي التطعيم إذا كنت مؤهلاً، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.