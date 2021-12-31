انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبوسمبل السياحى فى أسوان

أصيب سائق بإصابات متفرقة في الجسم، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارته النقل الثقيل، إثر اختلال عجلة القيادة في يده، وذلك على طريق أبوسمبل بمحافظة أسوان.

كان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع بطريق أسوان- أبوسمبل السياحي عند الكيلو 70.

على الفور انتقلت الجهات الأمنية، وتبين إصابة السائق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم رفع كميات البضائع من الطريق لتسيير الحركة المرورية بالشكل المطلوب.