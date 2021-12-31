أرخص وأفضل الأماكن للاحتفال برأس السنة

يستعد الملايين حول العالم للاحتفال بليلة رأس السنة هذا العام، حيث يسعى الكثيرون لاستقبال العام الجديد بالاحتفال في أماكن مختلفة ورغم ارتفاع أسعار الأماكن في ليلة رأس السنة، فإن هناك أماكن تكون أسعارها منخفضة إذا ما قورنت بالأماكن الأخرى وهو الأمر الذي يجعل كثيرون يسهرون بأقل التكلفة.

"برج القاهرة"

من أفضل الخيارات لقضاء أيام رأس السنة هو برج القاهرة، حيث يمكنك أن تقضي فيه ليلة رأس السنة من خلال مشاهدة القاهرة بالكامل من فوق البرج، حيث يبلغ سعر تذكرة دخوله 35 جنيهًا للمصريين، فيما تبلغ تكلفة التليسكوب عشر جنيهات ويكون الدخول للطفل مجاني إذا كان تحت سن الـ 6 سنوات.

"كورنيش النيل"

من أرخص الأماكن التي يمكن فيها قضاء رأس السنة، حيث يمكنك الوقوف على كورنيش النيل وشراء الذرة المشوي الذي يبلغ سعره الآن 5 جنيهات، أو شراء حمص الشام من العربات التي تقف على كورنيش النيل، فلم يكلفك الأمر سوى خمس جنيهات.

"شارع المعز بمنطقة الحسين"

إذا كنت تريد الأجواء التراثية وسط احتفالات كبرى فإن شارع المعز سيكون من افضل الأماكن التي يمكنك الاحتفال بها، فيمكنك الجلوس في شارع المعز دون دفع أي مصاريف فضلا عن أنه مكان سياحي ستجد الكثير من الأجانب حولك، كما أن هناك طبول وعزف في الشوارع المحيطة بالمعز ستجدها تضفي البهجة عليك.

"جزيرة المعادي"

تعد جزيرة المعادي عبارة عن جزر صغيرة بينها جسور وبها بحيرات صناعية، يمكنك دخولها 20 جنيها، كما يمكتك استئجار مركب للتجول به بعشر جنيهات، كما يوجد منطقة ألعاب للأطفال، علما بأن مواعيد الحديثة من 10 صباحًا لـ 11 مساءً.

"المولات الكبرى"

تحتفل المولات الكبرى برأس السنة، لذا يمكنك الذهاب إلى أقرب مول حولك حيث ستجد الأجواء ممتعة كما لم يكلفك دخول المول شيء، كما تنتشر الأضواء والزينة الخاصة بالكريسماس.

"الأهرامات"

يمكن أن تذهب إلى الأهرامات لزيارتها، فهي من أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها فضلا عن وجود عدد من الأجانب الذين يحتفلون هناك في رأس العام، لذا ستجد متعة خاصة هناك.

"الحدائق العامة"

اذهب إلى أقرب حديقة عامة حولك، ستجد الدخول مجاني والاحتفال بالديكورات موجود طوال الوقت، لذا فإنك تستطيع الاستمتاع بأجواء الكريسماس بأقل مجهود.