رئيس الطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسى والبابا تواضروس بالعام الجديد

وجه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية في ظل حجم الإنجازات التي شهدتها مصر الأعوام الماضية وفي ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة داعيا في بيان له، أن يكون عام 2022 عام خير وبركة على مصر والمصريين.

كما وجه التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى جميع الأخوة الأقباط والمصريين كافة بالعام الميلادي الجديد.

ودعا "القصبي" المصريين إلى التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول لمصرنا إلى بر السلامة ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

في سياق متصل، تقدمت جميع طرق الصوفية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الجديد، وكذلك إلي جموع الشعب المصري، والأخوة المسيحيين بمناسبة أعيادهم التي تتوافق مع بداية العام الجديد.

وكانت في مقدمة الطرق الصوفية التي تقدمت بالتهنئة للأخوة المسيحيين، الطريقة الشبراوية الخلوتية، والطريقة الصديقية الشاذلية، متمنين للشعب المصري بجميع طوائفه دوام المحبة والأخوة والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واعتادت الطرق الصوفية، كل عام على تقديم التهنئة للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، وكذلك تقديم التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين بمناسبة عيدالميلاد المجيد الذي تحل ذكراه كل عام في جواَ مليئ بالمحبة والأخوة بين جميع أطياف الشعب المصري، حيث يقوم أبناء الطرق الصوفية بتقديم التهاني والتبريكات لإخوانهم الأقباط.