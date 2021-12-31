ضبط متهمة بالتصرف فى 400 كيلو دقيق مدعم الدقهلية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفين وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المسئولة عن مخبز بلدى مدعم لقيامها بالتصرف فى دقيق بلدى بإجمالى وزن 400 كيلو جرام من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

كما جرى ضبط المسئولين عن محلى جزارة وبحوزتهما (120 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية والسلع مجهولة المصدر.