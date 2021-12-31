الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق شقة سكنية بالسلام

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق  نسب في شقة سكنية  بمنطقة مدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بدون وقوع إصابات بشرية فيما التهمت السنة النيران محتويات الشقة.

- أهم مسببات الحرائق

تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري، و التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق، و الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

منطقة السلام إخماد النيران نشوب حريق السيطرة علي حريق شقة قوات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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