الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار لـ تزيين المنزل والحديقة في عيد ميلاد طفلك (صور)

عيد الميلاد
عيد الميلاد

يمكنك تزيين المنزل والحديقة في عيد ميلاد طفلك، وستجدين كل الإلهام الذي تحتاجيه لإضفاء البهجة على كل ركن من أركان منزلك، سواء في الداخل أو الخارج، فهناك العديد من الطرق الصغيرة لإحداث تأثير كبير في يوم طفلك مثل إضافة بعض الحلي المصنوعة منزليًا.

اربطي ثلاثًا من الخضر الطازجة على علاقة خشبية وعلقها في مكان ما في متناول اليد، حتى تتمكني من قص صور عيد الميلاد الخاصة بطفلتك في السنوات الماضية بمجرد وصولها. 

ملء الفوانيس الزجاجية بأضواء "LED" المتلألئة وضعها بالقرب من الباب الأمامي أو داخل المدفأة أو على طول الدرج لإضاءة البهجة.

بمجرد الانتهاء من ترتيب قائمة الضيوف، اصنع حلقة منديل لتثبيتها في كل مقعد ببساطة، قم بلفه وضع الحرف الذي يحمل الاسم الأول، ثم قم بتزويده على المنديل.

ومزج إكليل معدني مع شموع عمودية لامعة مع الخضر الطازجة لإضافة لمسة من التألق إلى مساحتك.

وإذا كان طفلك الصغير يحب الاحتضان مع حيوانه الأليف، فإنه من الممكن وع خلفيات لقط أو كلب أو خحتى ديناصور كخلفية، مما يجعلها فرصة مثالية لالتقاط الصور. 

هذا ومن المؤكد أن التاج لملك أو ملكة عيد الميلاد سيحقق نجاحًا، إنها إضافة ساحرة إلى أي حدث ذي طابع ملكي وطريقة صديقة للصور لتوضيح من هو طفل عيد الميلاد.

أما إذا كان عالم طفلك كله مطليًا بظلال وردية بما في ذلك اللوازم المدرسية والأزياء المفضلة، فستحب مجموعة صندوق عيد الميلاد المكونة من 225 قطعة لتزيين عيد الميلاد المصنوعة من الذهب الوردي والمثالية لكل الأعمار، إنها مليئة بأساسيات الحفلات مثل لافتات أعياد الميلاد والستائر والبالونات ومجموعة وشاح وتيجان، تتميز المجموعة بمستلزمات تقديم كافية لـ 25 ضيفًا وحتى أغطية كعكة رائعة

رنا سماحة سبوع عيد الميلاد صور شموع منادبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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