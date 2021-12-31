حلقة محمد صلاح| مواعيد برنامج صاحبة السعادة والتردد

يحظى حاليا مواعيد برنامج صاحبة السعادة وتردد القناة الناقلة على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب تخمين الجمهور أن ضيف حلقة رأس السنة هو نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض البرنامج عبر قناة dmc الفضائية وكيفية ضبط إشارة بث القناة.

مواعيد برنامج صاحبة السعادة في أمسية رأس السنة 2022

حظى"صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة فضائية dmc على نسب مشاهدة عالية خلال سنوات عرضه حيث تستضيف مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء الرياضة ورجال الصناعة المحلية وأصحاب المحلات التجارية المشهورة التي تهدف إلى تقديم الأكل المصري.

البرنامج يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساءا ويعاد يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرا ولكن في حلقة خاصة سيتم عرضها اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 في أمسية رأس السنة، وقد شوقت الجمهور بصورة مع ضيفها وطلت تخمين اسم الضيف وانهالت التعليقات التي أكدت أنه نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

حلقة محمد صلاح

يمكن لجمهور برنامج "صاحبة السعادة" الراغب في مشاهدة حلقة محمد صلاح مع الفنانة إسعاد يونس أن يضبط إشارة بث قناة dmc على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة dmc عبر القمر الصناعي نايل سات

مشاهدة القناة عبر التردد 11449 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500.

وكانت قد نشر فريق عمل البرنامج عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" صورة للفنانة إسعاد يونس تجمعها مع ضيفها في رأس السنة الجديدة 2022 بظهره دون ظهور ملامح أو علامات تؤكد شخصيته وطلبت من الجمهور تخمين اسم ضيفها الذي سيكون (فنان، لاعب كرة، مطرب).

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آخر حلقات برنامج إسعاد يونس

يبحث الكثير من الجمهور عن مواعيد برنامج صاحبة السعادة عبر المنصات الإلكترونية حيث استضافت الفنانة إسعاد يونس في آخر حلقاته المنتج نصر محروس والفنان بهاء سلطان وعملت على تقريب وجهات النظر بينهما لإنهاء الخلافات التي ظلت عشرات السنوات في المحاكم والتي لقيت رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.