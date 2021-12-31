تفعيل خطة «الدوائر الأمنية» لتأمين احتفالات رأس السنة بالقليوبية

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار الأمني بالشوارع والميادين لتأمين الكنائس والمولات وأماكن التنزه استعدادًا لاحتفالات ليلة رأس السنة لعام 2022.

وأعلنت المديرية حالة الاستنفار الأمني لتنفيذ بنود خطة وزارة الداخلية لحماية البلاد خلال فترة الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وتضمنت الخطة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها.

وتعتمد بنود الخطة الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين طوال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها من خلال تنفيذ خطة الدوائر الأمنية.

وتم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن القليوبية، لمتابعة الوضع لحظة بلحظة فضلا عن إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أية محاولات مشبوهة للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن.