الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفعيل خطة «الدوائر الأمنية» لتأمين احتفالات رأس السنة بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار الأمني بالشوارع والميادين لتأمين الكنائس والمولات وأماكن التنزه استعدادًا لاحتفالات ليلة رأس السنة لعام 2022. 

وأعلنت المديرية حالة الاستنفار الأمني لتنفيذ بنود خطة وزارة الداخلية لحماية البلاد خلال فترة الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وتضمنت الخطة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها.

وتعتمد بنود الخطة الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين طوال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها من خلال تنفيذ خطة الدوائر الأمنية.

وتم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن القليوبية، لمتابعة الوضع لحظة بلحظة فضلا عن إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أية محاولات مشبوهة للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن.

وزير الداخلية المباحث الجنائية محمود توفيق قوات الشرطة بمديرية أمــن القليوبية اللواء غالب مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد من اليوم وحتى الأحد.. و«الري» تُحذر

وفاة الدكتور جابر عصفور

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-12-2021

عرض «فتيات بابا نويل» يتحدى الطقس السيئ: «الرياضة أسلوب حياة» (صور)

انتهاء النزاع بين «البريد» ومحافظة المنيا بسبب «إيجار مبنى»

جدول مواعيد إجازات البنوك في شهر يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»