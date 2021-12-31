محافظ أسوان يهنئ القيادة السياسية بمناسبة العام الجديد

​​​​​​قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أسمى التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة أيضًا لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، ومختلف طوائف وفئات المجتمع بأسوان.

وأعرب محافظ أسوان عن أمنياته في أن يكون ٢٠٢٢ عام خير ونماء وتنمية لتحقيق المزيد من الآمال والطموحات لأبناء هذه المحافظة العريقة من خلال استكمال العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في ٢٠٢٢ بكافة قطاعات العمل العام وبمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات المبادرات الرئاسية (حياة كريمة) والتأمين الصحي الشامل و(تحيا مصر).

وتابع اللواء أشرف عطية، أن العام الجديد سيكون عام الحصاد وجني ثمار هذه المشروعات الجارية بمعدلات متسارعة لتلبي الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من بنية أساسية وخدمات وتشغيل للشباب.

وطالب محافظ أسوان بأهمية مساندة ودعم المجتمع الأسواني سواء المواطن أو القطاع المدني أو القطاع الخاص للجهود الحكومية، والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف صفًا واحدًا، بجانب تكثيف المشاركة الإيجابية البناءة لتكون أسوان دائمًا الأعلى في معدلات التنمية، وكذا في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.

وشهدت المراكز والمدن بمحافظة أسوان استعدادات مكثفة لتنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة أعياد رأس السنة، والتي ستستمر حتى الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في منتصف يناير القادم شاملة تطوير ورفع كفاءة الحدائق َالمتنزهات العامة.

وكلَّف اللواء أشرف عطية، المسؤولين بأن تشمل فعاليات الاحتفال إطلاق الألعاب والأسهم النارية في وقتٍ واحد تزامنًا مع الفعاليات التي ستشهدها مدينة أسوان لإفساح المجال أمام جميع مواطني المحافظة بالاستماع بأجواء البهجة والفرحة مع إنطلاق العام الميلادي الجديد 2022، لافتًا إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لتركيب شجرة الإنارة في مكان مناسب وواضح بحيث تكون في أعلى نقطة ممكنة وفي مكان بعيد عن الكتلة السكنية بقدر المستطاع.