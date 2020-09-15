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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:13 م
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
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مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة 2020 ننشرها عبر هذا التقرير، حيث بدأت الفنانة إسعاد يونس موسم جديد من برنامجها صاحبة السعادة.

عرضت أمس أولى حلقاتها وإستضافت الفنان أحمد حلمى حيث من المعروف أن "حلمى" له جمهور كبير من الشعب المصرى، وعرضت أيضًا قناة "DMC" حلقة حلمى على جزئين الأولى أمس والثانية اليوم، وظهر حلمى وهو يرتدى جلباب فلاحى، ويتحدث خلال الحلقة عن طفولته، ويكشف عن قصة حبه لزوجته النجمة منى زكى، ويروى كيف صمم على يتقدم لـ"منى زكى"، تحدث عن علاقته بأبنائه، وكواليس أعماله الجديدة.

مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة 2020

يعرض على شاشة قناة DMC يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتكون مدة الحلقة الواحِدة ساعتين.

أحمد حلمي يروى تفاصيل يوم زفافة على منى زكى

وقال حلمى خلال الحلقة الأولى "أتذكر أنه أثناء التحضير لزفافى على منى زكى كانت منى تصور فيلم مافيا، وقمت بتجهيز كل إجراءات الفرح بمفردى، وقامت هى باختيار فستان الفرح بالهاتف، وجاءت قبل الفرح بيوم وكان من المفترض أنها ستسافر ثانى يوم الفرح، وكان الفرح مليئا بالناس لدرجة أنهم تكدسوا علينا فى الكوشة وكانت على وشك الوقوع بنا، وقد حضر الفرح الكثير من النجوم مثل الفنان عادل إمام والراحل أحمد زكى والراحل محمود عبد العزيز والفنانة شريهان.

فيلم "خيال مآته" أخر أعمال أحمد حلمى

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎


"صاحبة السعادة" يحقق جذب مشاهدات على مدار خمس سنوات


وتميز برنامج "صاحبة السعادة" فى جذب عدد كبير من المشاهدات على مدار حوالي خمس سنوات، ويعد برنامج صاحبة السعادة من البرامج المصرية المتميزة فى إستضافة الفنانين وأصحاب محلات المطاعم المصرية الذين يقدمون أكلات الشعبية، وتستضيف أيضًا النجوم وصناع الفن، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

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