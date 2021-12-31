الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء عمومية اتحاد الكتاب لإجراء انتخابات التجديد النصفى

انتخابات اتحاد كتاب
انتخابات اتحاد كتاب مصر

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لإجراء انتخابات التجديد النصفى، بمقر النقابة الكائن بشارع حسن صبرى بالزمالك.

ويخوض الكاتب والشاعر أحمد سويلم والكاتب مصطفى القاضي والناقد والأكاديمي شريف الجيار والشاعر أحمد أبوالعلا انتخابات اتحاد الكتاب تحت قائمة "جبهة الإنقاذ والتغيير"، في مواجهة قائمة ائتلاف "لا خلاف" التي يمثلها مجلس النقابة الفائت، وعلى رأسهم الشاعر علاء عبدالهادي، والشاعر ناصر دويدار، نجوى عبدالعال وغيرهم. 

إلى جانب تلك الجبهتين يخوض الانتخابات عدد من الكتاب والشعراء كمستقلين منهم الشاعر سعيد شحاتة، والشاعر سامح محجوب، والكاتبة  عفت بركات، والكاتبة انتصار عبدالمنعم. 

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين. 

انتخابات اتحاد كتاب مصر جبهة الانقاذ والتغيير جبهة الائتلاف الشاعر سعيد شحاتة شريف الحيار

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وائل لطفي

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