«أمطار رعدية تصل إلى سيول».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ما نتج عنه سقوط أمطار على مختلف الأماكن في محافظات مصر، محذرة من ازدياد فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، وتبلغ ذروة الأمطار اليوم الجمعة، فيما تزداد حدة الأمطار على سيناء والمدن الخاصة بمنطقة القنال، وتصل إلى السيول.

طقس اليوم الجمعة

وعن طقس الجمعة، قالت هيئة الأرصاد إنه يشهد أمطارًا متوسطة وغزيرة تُصنّف بأنها "رعدية" يصاحبها حبات برد، على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا، محذرة من أنها تصل إلى حد السيول على سيناء وخليج السويس، فيما يتعرض الصعيد إلى أمطار خفيفة ونشاط للرياح.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة كالتالي:

- القاهرة: العظمى 16 درجة- والصغرى 11 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 16- والصغرى 12 درجة.

- مطروح: العظمى 15 درجة- والصغرى 11 درجة.

- سوهاج: العظمى 19 درجة- والصغرى 09 درجات.

- قنا: العظمى 21 درجة- والصغرى 09 درجات.

- أسوان: العظمى 23 درجة- والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس السبت

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطارًا غزيرة مصحوبة برعد وبرق على مدن القناة وشمال الصعيد، تصل إلى درجة السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا السبت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 17 - والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 17 - والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 - والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 - والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 - والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 17 - والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 - والصغرى 11.

حالة الطقس الأحد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد المقبل، يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برعد وبرق على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، متوقعة وصولها إلى حد السيول على سيناء ومحافظ البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الأحد كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 - والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 - والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 - والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 16 - والصغرى 8.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 - والصغرى 9.