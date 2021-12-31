دراسة: جرعة «جونسون آند جونسون» المعززة تقلل خطر دخول المستشفى

خلصت دراسة أعدتها شركة "جونسون آند جونسون" وشملت كوادر الصحة في جنوب أفريقيا إلى أن الجرعة المعززة من لقاحها أحادي الجرعة، تقلل من خطر دخول المستشفى على مصابي متحور "أوميكرون".

وقالت "جونسون آند جونسون" - حسب نتائج أولية لدراسة شملت 69 ألف عامل بالصحة في جنوب أفريقيا - إن "الجرعة الثانية فعالة بنسبة 85 بالمائة في منع خطر اللجوء إلى المستشفيات بالنسبة لمرضى كوفيد خلال شهري نوفمبر وديسمبر".

وأعلنت "جونسون آند جونسون" نتائج أولية لبعض الفحوص بمختبرات أمريكية أشارت إلى أن لقاحها قد يدرس لتقديمه كجرعة لقاح تعزيزية لمن حصلوا على جرعتين من لقاح "فايزر".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.