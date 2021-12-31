مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارة بتوك توك على محور 30 يونيو.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ملاكي رقم "ج . ل . ب 4127" مع توك توك مجهول، على محور 30 يونيو باتجاه بورسعيد بجوار محطة وقود الوطنية.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب مجهول الهوية حوالي 35 سنة، و3 مصابين آخرين أحمد يحيي الجلاد، أحمد إبراهيم فاروق، أحمد محمد سمير، مصابين بكدمات وسحجات في الجسد.

فيما وصل رجال أمن الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث، ورفع حطام التوك.