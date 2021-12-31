الأمطار تغرق الشوارع بلقليوبية

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة وتراكمت المياه في الشوارع والميادين ومطالع ومنازل الكباري في الوقت الذي أعلنت فيه أجهزة المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ استنفار غرف العمليات لمواجهة تقلبات الطقس والتدخل السريع في حالة زيادة حدة الأمطار مما يستدعي رفع المياه بسرعة في حالة تراكمها وسط إستمرار المواطنين للإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة



وقال المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إنه قبل بدء سقوط الأمطار تم إعلان حالة الطوارئ ونشر الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية للطرق المختلة بالمحافظة والميادين ومنازل ومطالع الكباري والتشديد على تمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.



في سياق متصل رفع رؤساء المدن والأحياء درجة الاستعداد القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين بمحيط الكنائس ورفع كفاءة الإنارة.



وفي سياق متصل انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار حيت تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال رفع مياه الأمطار بطريق "مصر - الإسكندرية" الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.