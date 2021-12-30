جنايات الإسكندرية تصدر حكمها على سائق وقهوجى قتلا شخصًا بمحرم بك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، ومعاقبة قهوجي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهما بقتل المجني عليه "م.ف.ع.

صدر الحكم بعضوية كلًا من المستشارين محمد السيد محمد، وعبد الكريم محمد فخري، وخالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

وترجع أحداث القضية رقم 16158 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بقيام المتهمين بقتل المجني عليه بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم محرم بك قيام المتهمين كل من أ.م.ه، سائق، وشقيقه م.م.ه، قهوجي بحيازة المتهم الأول سلاح أبيض مطوة والمتهم الثاني شومة ونشبت مشاجرة بينهم وبين المجني عليه أ.ع.ع، وتعدوا عليه بضربه وقام المتهم الأول بطعن المجني علية م.ف.ع، في رقبته بالسلاح الأبيض فسقط غارقا في دمائه، بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.