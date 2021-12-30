دينا الوديدى وإيهاب يونس ضيفا «كايرو ستيبس» على قناة وزارة الثقافة

احتفالا بالعام الجديد تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب العرض الأول لأحدث حفلات الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس لمؤسسه عازف العود الموسيقار باسم درويش، وذلك فى العاشرة مساء غد الجمعة ويستمر حتى الدقائق الأولى من 2022 .

حيث يبث الحفل من مسرح الأوبرا الكبير بالاشتراك مع اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى مع ضيوف الشرف المنشد الشيخ ايهاب يونس ، المغنية الشابة دينا الوديدى والعازفين إيڤيلين هوبر ( هارب ) ، ميولو فرانسل (ساكسفون - كلارنيت ) وتضمن باقة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج موسيقى الجاز ذات الجذور الأفريقية مع الشكل الموسيقى الصوفى منها اسكندرية ، الف ، نوبى ، بكرة ، خليجي ، امبير ، سلطان ، شمس ، جاردن سيتي ، جروبي كافيه ، سيوة ، يا مالك القدر ، انفراج ، اوليه كايرو .

كما أعدت وزارة الثقافة مجموعة من العروض المميزة لبثها على قناتها باليوتيوب خلال الأسبوع الأول من يناير ضمن الاحتفالات باستقبال العام الجديد .

وبدأت دينا الوديدي حياتها المهنية كمغنية بانضمامها إلى مسرح الورشة سنة 2008. وغنت عدة أنواع من الموسيقى التقليدية بمساعدة ماجد سليمان ولكن غادرت المسرح وبدأت الغناء مع عدة موسيقيين مصريين مستقلين مثل فتحي سلامة الفائز جائزة غرامي وكاميليا جبران.

يذكر أن "كايرو ستيبس" فريق جاز صوفي عالمي يتكون من عازفين مصريين وألمان، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراي، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية، كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .