الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بينها مصر.. أفضل 7 وجهات سياحية لراغبي السفر في 2022 (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

على الرغم من المخاوف من إعادة فرض القيود وإغلاق الحدود بين البلدان لمواجهة انتشار متحور «أوميكرون».

إلا أن راغبي السفر لا يتوقفون عن البحث عن أفضل وجهات السفر حول العالم، نرصدها لكم في السطور التالية وفقًا لتقرير نشره موقع “VOGUE”.

كيوتو في اليابان

اليابان 

 طوكيو المترامية الأطراف والريف الياباني الهادئ ، وأرض الشمس المشرقة، و ثقافة البوب ​​اليابانية وأيضًا المناظر الطبيعية الرائعة، جميعها تجعل اليابان علي راس الدول التي ينصح بزيارتها. 

كوستا ريكا

أبخازيا 

سميت أبخازيا في السابق “ريفييرا” القوقاز، وتحتوي على الكثير من الأماكن والمباني والمدن المهجورة، وعلى الرغم من معاناة هذه البقعة من عدة حروب، لا تزال تحتفظ بآثار روعة الماضي، ولا تزال واحدة من أجمل المناطق الساحلية في البحر الأسود.

بحيرة ريتسا في أبخازيا

جزيرة هرمز 

هرمز هي  عبارة عن قرية صغيرة ملونة في  إيران، سوف تسحرك بمياهها وقبابها الملونة  الملونة المستوحاة من أساليب البناء القديمة للمهندس الإيراني نادر خليلي ، وهي أنماط بناء  غير مكلفة  ومصممة لتلائم الطبيعة المحيطة.

معبد الكرنك في مصر

فيتنام 

بلد آسيوي جميل حيث تضم  خليج هالونج، بالإضافة إلي مدرجات الأرز في سابا، وغيرها من الأماكن التي سوف  تعجبك. 

جزيرة هرمز

مصر 

جاءت مصر ضمن قائمة أفضل الدول المرشحة للزيارة في مطلع العام الجديد، ولم يكن هذا من قبيل الصدفة فأثار مصر ومتاحفها الفريدة بالإضافة لأماكن النوبة وغيرها من المعالم السياحية الكبرى ترشح مصر وبشدة لكي تكون في قائمة هذه الدول. 

خليج هالونج

سان فرانسيسكو

إذا كنت من معجبين الولايات المتحدة الأمريكية نرشح لك زبارة ىسان فرانسيسكو، ستذهلك قصورها الفكتورية الملونة، وبوابتها الذهبية الشهيرة التي تضفي على المدينة طابعًا خاصًا. 

جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو

تنزانيا 

للاستمتاع بالهواء الطلق الرائع والطبيعة البرية، وتسلق أو مشاهدة جبال كليمنجارو، اعد تنزانيا مقصدا سياحيا رائعا بالإضافة لأنها تقترب من جزيرو زنجبار. 

السفر السياحة اليابان هرمز أبخازيا مدن سياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

عاشق جامد للإثارة.. كهربا يثير الجدل برسالة غامضة

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

محمد رمضان من سيوة: «هتعيش تندم على الماضي» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول صحة إسرائيلي يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»