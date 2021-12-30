بينها مصر.. أفضل 7 وجهات سياحية لراغبي السفر في 2022 (صور)

على الرغم من المخاوف من إعادة فرض القيود وإغلاق الحدود بين البلدان لمواجهة انتشار متحور «أوميكرون».

إلا أن راغبي السفر لا يتوقفون عن البحث عن أفضل وجهات السفر حول العالم، نرصدها لكم في السطور التالية وفقًا لتقرير نشره موقع “VOGUE”.

اليابان

طوكيو المترامية الأطراف والريف الياباني الهادئ ، وأرض الشمس المشرقة، و ثقافة البوب ​​اليابانية وأيضًا المناظر الطبيعية الرائعة، جميعها تجعل اليابان علي راس الدول التي ينصح بزيارتها.

أبخازيا

سميت أبخازيا في السابق “ريفييرا” القوقاز، وتحتوي على الكثير من الأماكن والمباني والمدن المهجورة، وعلى الرغم من معاناة هذه البقعة من عدة حروب، لا تزال تحتفظ بآثار روعة الماضي، ولا تزال واحدة من أجمل المناطق الساحلية في البحر الأسود.

جزيرة هرمز

هرمز هي عبارة عن قرية صغيرة ملونة في إيران، سوف تسحرك بمياهها وقبابها الملونة الملونة المستوحاة من أساليب البناء القديمة للمهندس الإيراني نادر خليلي ، وهي أنماط بناء غير مكلفة ومصممة لتلائم الطبيعة المحيطة.

فيتنام

بلد آسيوي جميل حيث تضم خليج هالونج، بالإضافة إلي مدرجات الأرز في سابا، وغيرها من الأماكن التي سوف تعجبك.

مصر

جاءت مصر ضمن قائمة أفضل الدول المرشحة للزيارة في مطلع العام الجديد، ولم يكن هذا من قبيل الصدفة فأثار مصر ومتاحفها الفريدة بالإضافة لأماكن النوبة وغيرها من المعالم السياحية الكبرى ترشح مصر وبشدة لكي تكون في قائمة هذه الدول.

سان فرانسيسكو

إذا كنت من معجبين الولايات المتحدة الأمريكية نرشح لك زبارة ىسان فرانسيسكو، ستذهلك قصورها الفكتورية الملونة، وبوابتها الذهبية الشهيرة التي تضفي على المدينة طابعًا خاصًا.

تنزانيا

للاستمتاع بالهواء الطلق الرائع والطبيعة البرية، وتسلق أو مشاهدة جبال كليمنجارو، اعد تنزانيا مقصدا سياحيا رائعا بالإضافة لأنها تقترب من جزيرو زنجبار.