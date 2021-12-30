منة فضالى توجه رسالة لـ صلاح عبدالله بعد «نصيبي وقسمتك 4»

شاركت منة فضالي في مسلسل «نصيبي وقسمتك4» ضمن حكاية «تاج راسنا بابا» بتغريدة على «تويتر»، حيث قالت «الجمهور صدقوني أنا اه عملت دور كان صعب وصعب فوق الوصف لأنه دور نفسي وأنا فعلا تعبت فيه وكنت خايفة منه جدا وكل شويه أسال الدور معاكم طمنوني لإني مكنتش عارفه دور معاكم إيه».

ووجهت الشكر للسيناريست عمرو محمود ياسين عن تجسيدها للشخصية، قالت: «هاجر الشامي نموذج موجود وأنا شوفتو وعشتو، أنا منه فضالي بشكر من كل قلبي صديق العمر الأستاذ عمرو محمود ياسين على أحلى ورق ومش جديد عليك».

كما أثنت على مخرج ومنتج المسلسل: «بشكر المخرج الجميل اللي مش بيسيب تفصيلة حتى لو صغيرة الأستاذ محمد الخبيري، وبشكر الأستاذ الجميل منتج ورب هذا العمل الأستاذ أحمد عبدالعاطي اللي مش بيبخل علىّ بأي حاجه ما دام في صالح العمل».

ونصحت الجمهور ألا يغمضوا أعينهم عن حقائق الآخرين مهما كانت درجة القرب منهم: «لازم منستسلمش ونغمض عنينا عن حقائق الاخرين مهما كان حبنا ليهم أعمى».

وشاركت منة فضالي في «نصيبي وقسمتك 4» مع صلاح عبدالله، الذي وجهت إليه رسالة من خلال تغريدتها «بشكر الأب الحقيقي والروح الحلوة والقلب الطيب اللي مفيش منو أبدا وأنت قيمة وإضافة لي شهد قصادك عمنا كلنا عم صلاح عبدالله بحبك يا مجيد يا نعماني».

شارك في بطولة حكاية «تاج راسنا بابا» الفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان الشاب إسلام جمال، وبمشاركة منة فضالي، وبسمة داود، وعدد من النجوم، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وعُرض من المسلسل حتى الآن 4 حكايات كان آخرها حكاية «حلوة اللقطة»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هاني عادل، وميرنا نور، عصام السقا، توني ماهر، حمزة العيلي، جيلان علاء، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار.

وعُرض قبلها حكاية بطولة الفنان الشاب أمير المصري باسم «النظارة البيضاء» وحكاية أخرى باسم «أوضة وصالة» من بطولة أحمد عبدالعزيز، وحكاية من بطولة الفنان شريف سلام.