الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض «ترحيب الشتاء بالخريف» بكلية الزراعة

أفتتاح معرض ترحيب
أفتتاح معرض ترحيب الشتاء بالخريف بكلية الزراعة بجامعة المنيا

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض الزهور والنباتات الذي أنتجها المشتل التعليمي لكلية الزراعة، والذي جاء بعنوان "ترحيب الشتاء بالخريف"؛ لإبراز تعانق نباتات وزهور فصل الشتاء والخريف في لوحة فنية طبيعية.

حضر المعرض، عمداء كليات الزراعة، والألسن، والحاسبات والمعلومات، والتربية الرياضية، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي مدير المشتل التعليمي، والدكتور محي الدين محمد وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث.

أثنى الدكتور "عبد النبي" على مجهودات جميع القائمين على المشتل التعليمي، وحرصهم المستمر على عقد معارض تعكس جمال الطبيعة، وتنقل تجربة علمية وتعليمية فريدة لجميع المهتمين بهذا المجال؛ مؤكدًا على دعم الجامعة لجميع الخدمات التعليمية والمنتجات التي توفرها وتنتجها كلية الزراعة ومشتلها التعليمي خلال العام الدراسي.

ومن جانبه، اصطحب الدكتور "عبد الهادي" زوار المشتل في جولة بالمشتل التعليمي للتعرف على أبرز النباتات التي تزدهر خلال فترة تعانق فصل الشتاء بفصل الخريف، مستعرضاً أبرز أنواع هذه النباتات مثل نبات الأراولا بأنواعه، والنرجس، واللافندر، والصبار بأنواعه المختلفة، والنعناع بأصنافه، ونبات بنت القنصل، والورد البلدي، موضحًا بأن نبات الأراولا من النباتات التي تحتاج دائما إلى الضوء والفصول التي يزيد خلالها فترة النهار عن فترة الليل، وأن المشتل يوفر مصدر للضوء لتلك النباتات لتحيا في فصل الشتاء.

رئيس جامعة المنيا أفتتاح معرض ترحيب الشتاء بالخريف المشتل الزراعي لكلية الزراعة الدكتور حمدان إبراهيم الدكتور مصطفي عبد البنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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