الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يشهد جانب من المواهب الموسيقية للطلاب

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يشهد جانب من المواهب الموسيقية لطلاب

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، فعالية (كشك الموسيقى) والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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المواهب الموسيقية 

وذلك بحضور الدكتور أحمد حسنى، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وحسني الجارحي، مدير عام رعاية الشباب.

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المواهب الموسيقية 

تضمنت الفعاليات عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية لمنتخب موسيقى الجامعة، بقيادة حسن شاهين، وبحضور عدد من طلاب الجامعة.

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المواهب الموسيقية 
رئيس جامعة الفيوم يشهد جانب المواهب الموسيقية لطلاب الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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