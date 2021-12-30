انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات نقابة كتَّاب مصر.. غدًا

تبدأ غد الجمعة، انتخابات اتحاد الكتاب بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك حيث يبدأ التسجيل للراغبين في التصويت من الساعة التاسعة صباحًا على أن تجري عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين ليتم إعلان النتائج بنهاية اليوم.

ويعد اتحاد كتَّاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعي، في السبعينيات، وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والكاتب إحسان عبدالقدوس، والشاعر أحمد رامي، والناقد رجاء النقاش، والكاتب ثروت أباظة، والكاتب فكري أباظة، والكاتب أحمد علي باكثير، والكاتب عبدالحميد جودة السحار، والكاتب أمين يوسف غراب، وغيرهم من كبار الكتَّاب.

وترأس الاتحاد من قِبَل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوي، بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبدالهادي.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبدالمعطي حجازي، فاروق شوشة، جمال الغيطاني، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبي، محمد البساطي.