الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حكم قضائي بتعويض ورثة خالد سعيد مليون جنيه

خالد سعيد
خالد سعيد

أصدرت الدائرة الثالثة "تعويضات كلي" القاهرة الجديدة، حكمًا قضائيًا بتعويض اثنين من ورثة الشاب السكندري خالد سعيد الذي تعرض للتعذيب والقتل في 2010، بمليون جنيه في الدعوى رقم 152 لسنة 2018.

كان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 إثر تعرضه للتعذيب على يد أمين شرطة ورقيب شرطة، وعاقبت محكمة الجنايات أميني الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليهما بالقبض على خالد سعيد بدون وجه حق، واستعمال القسوة والتعذيب بدنيًا اعتمادًا على وظيفتهما حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأيدت محكمة النقض في 4 مارس 2014، الحكم.

وأقام ورثة خالد سعيد في مارس 2018 دعوى قضائية للمطالبة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا مليوني جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.

وتم تداول الدعوى حتى أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة خالد مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

تعويضات خالد سعيد مليون جنيه تعرضه للتعذيب محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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