ضربه عامل بـ«شومة».. إصابة طالب بنزيف في المخ إثر مشاجرة فى شبرا الخيمة

أصيب طالب بشرخ فى الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، اليوم الخميس، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر قيام عامل بالتعدى عليه باستخدام عصا خشبية "شومة"، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما إثر خلافات سابقة بينهما تطورت اليوم، جرى نقل المصاب لمستشفى عين شمس التخصصى وجرى حجزه لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى عين شمس التخصصى، باستقبال "أحمد. ح. ر"، 20 سنة، طالب، مقيم دائرة القسم مصاب بشرخ في الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبسؤال والد المجنى عليه "حسن ر إ"، 54 سنة، صاحب ورشة أحذية، اتهم "عمر ع ح"، 21 سنة، عامل، بالتعدى على نجله بضربه بعصا خشبية "شومة"، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة تجددت اليوم، وجرى نقله المستشفى وحجزه تحت الملاحظة والعلاج.

وتمكن ضباط وحدة المباحث بالقسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة عقب الواقعة بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.