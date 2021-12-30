الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضربه عامل بـ«شومة».. إصابة طالب بنزيف في المخ إثر مشاجرة فى شبرا الخيمة

اسعاف
اسعاف

أصيب طالب بشرخ فى الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، اليوم الخميس، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر قيام عامل بالتعدى عليه باستخدام عصا خشبية "شومة"، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما إثر خلافات سابقة بينهما تطورت اليوم، جرى نقل المصاب لمستشفى عين شمس التخصصى وجرى حجزه لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى عين شمس التخصصى، باستقبال "أحمد. ح. ر"، 20 سنة، طالب، مقيم دائرة القسم مصاب بشرخ في الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبسؤال والد المجنى عليه "حسن ر إ"، 54 سنة، صاحب ورشة أحذية، اتهم "عمر ع ح"، 21 سنة، عامل، بالتعدى على نجله بضربه بعصا خشبية "شومة"، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة تجددت اليوم، وجرى نقله المستشفى وحجزه تحت الملاحظة والعلاج.

وتمكن ضباط وحدة المباحث بالقسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة عقب الواقعة بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طالب الجمجمة القليوبية عصا خشبية مشادة كلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى