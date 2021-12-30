أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الخميس يشهد نشاطاً للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجميع مدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مؤكدًا أن هناك نشاطاً للرياح المحملة بالرمال والأتربة، تكون ملحوظة للجميع.

وأضافت الهيئة في بيانٍ لها، أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار رعدية بنسبة 50 إلى 60 بالمئة على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 9 درجات، جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس الجمعة

وعن طقس الجمعة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية بنسبة 70% على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، معلنة أنها قد تصل إلى السيول على سيناء وخليج السويس، كما يشهد جنوب الصعيد أمطارًا خفيفة ونشاطًا ملحوظًا في الرياح.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الجمعة كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 178 درجة والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 9 درجات.

حالة الطقس السبت

وعن طقس أول أيام العام الميلادي، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدن القناة تصل أحيانًا إلى السيول على سيناء والبحر الأحمر، فيما تكون الأمطار متوسطة بنسبة 50-70% على مدن القناة، تصل إلى حد السيول أحيانًا.

ومن المتوقع أن يكون طقس السبت المقبل كالتالي: القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة، جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة، جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة.