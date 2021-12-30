أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة (صور)

شهدت بعض المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، صاحبها انخفاض في درجة الحرارة ورياح شديدة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن هناك موجة من الطقس السيئ ستضرب البلاد بداية من اليوم وتستمر حتى الأحد.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رعد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة، مع تزايد برودة الجو في الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء.

وأضافت أن الطقس سيكون باردًا نهارًا في معظم محافظات مصر، بداية من السواحل الشمالية، مرورًا بالصعيد والإسكندرية ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد فقط.

وتوقعت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة رعدية على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية اليوم الخميس، من خفيفة إلى متوسطة ليلًا على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى والقناة وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المحملة بالأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والإسكندرية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 9 درجات، جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الجمعة المقبلة كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 178 درجة والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 9 درجات.

سقوط أمطار

سقوط أمطار