الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 946 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 946 طن بضائع عامة ومتنوعة و364 شاحنة و64 سيارة ملاكي و1448 طن قطن، حيث شملت حركة الصادرات 624 طن  بضائع عامة، و301 شاحنة، و54 ملاكي.

وبحسب ما جاء في بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 322 طن بضائع عامة و63 شاحنة و10 ملاكي و1448 طن قطن قادم من بورسودان، ويتواجد على أرصفة الموانئ 13 سفينة.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة (أمل) بحمولة 90 شاحنة والسفينة (الحرية) بحمولة 78 شاحنة، و4 ملاكي والسفينة (دليلة) بحمولة 93 شاحنة و18 ملاكي.

وأضاف البيان أن ميناء الغردقة شهد مغادرة السفينة (القاهرة) متجهة إلى ميناء ضبا بحمولة 32 سيارة ملاكي، ووصول السفينة (القاهرة) بحمولة 8 سيارة ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة (سيناء) ومغادرة السفينة (سيناء) حيث تم استقبال 63 شاحنة بحمولة 322 طن و2 سيارة ملاكي، وتصدير 40 شاحنة، بحمولة 624 طن.

وأشار بيان موانئ البحر الأحمر، إلى أن ميناء السويس استقبل اليوم السفينة (RINA) قادمة من بورسودان بحمولة 1448 طن قطن وتم مغادرة السفينة (بنياس 3) متجهة إلى جدة.

تداول بضائع عامة ومتنوعة 364 شاحنة و 64 سيارة 1448 طن قطن بالهيئة العامة لمواني البحر الاحمر لمواني البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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