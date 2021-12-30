الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تسلم 3 مدافن صحية بالأقصر وسوهاج والبحيرة للتخلص من المخلفات

البيئة
البيئة

في إطار مشاركة وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، تم تسليم 3 مدافن صحية بمحافظات الأقصر وسوهاج والبحيرة، وذلك ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التخلص الآمن من المخلفات، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخصيص مواقع لوضع الكسارات لتعظيم الاستفادة من تلك مخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه قد تم تسليم المدفن الصحى بمنطقة المدامود بمحافظة الأقصر والمقام على مساحة 5 أفدنة بطاقة استيعابية حوالي 59 ألف طن، كما تم تسليم المدفن الصحى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج على مساحة 5 فدان ليستوعب حوالي 46 ألف طن مرفوضات، إلى جانب تسليم المدفن الصحى بمركز بدر بمحافظة البحيرة على مساحة 10 أفدنة لخدمة المحافظة بطاقة استيعابية حوالى 156 ألف طن .

وفيما يخص مخلفات البناء والهدم،  تم معاينة الموقع المقترح بمنطقة المدامود على مساحه ١٠ أفدنة والمجاور للمدفن الصحى الذى تم تسليمه، ليتم وضع كسارة مخلفات البناء والهدم بمشتملاتها لإعادة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها فى انتاج الانترلوك والبلاط والنيوجيرسى، بالإضافة إلى معاينة موقع ٱخر لوضع كسارة بدار السلام بمحافظة سوهاج مجاور للمدفن الصحى الذى تم تسليمه ولمصنع تدوير المخلفات بالمحافظة، وتم التنسيق مع مسئولي المحافظة للبدء في اجراءات تخصيص الموقع ، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات بسوهاج، وستقوم لجنة مشتركة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والانتاج الحربى بانهاء اجراءات استلام وتسليم المصنع .

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات سيساعد على الحد من تراكم المخلفات من خلال توفير المحطات الوسيطة لاستيعاب أكبر قدر من المخلفات المجمعة، تمهيدا للتعامل معها ومعالجتها وتدويرها، وزيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.

وأضافت أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

البيئة وزارة وزارة البيئة البنية البنية التحتية البنية التحتية لمنظومة المخلفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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