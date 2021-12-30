جهاز بدر يستعد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية (صور)

كلف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، بتكثيف الحملات على جميع محاور المدينة، ومحطات الصرف الصحى، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، والتأكد من سلامة المحطات والطلمبات ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأكد سيد سلامة أن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة بالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل ، بالإضافة الى توفير عدد من الطلمبات للدفع بها الى المناطق الساخنة (الأكثر تعرضا لتجميع مياه الأمطار).

كما أشار المهندس سيد سلامة إلى أنه تم تجهيز سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية، مؤكدًا أنه يتم متابعة ورصد عمل تحركات سريعة لفرق الطوارئ فى حالة هطول الأمطار

تفاصيل عقد اجتماع الصحة والسلامة المهنية

وعلى صعيد آخر، قال المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، انه وفقًا توجيهات القيادة السياسية وتطبيقا لتعليمات السلطة المختصة، تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة والصحة المهنية بجهاز مدينة بدر بحضور أعضاء من اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية برئاسة الهيئة، حيث تم عرض جدول أعمال اللجنة ومراجعة ما تم من توصيات وإجراءات بمحضر الاجتماع.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تمت مناقشات عديدة لوضع أجندة مقترحات من أعضاء اللجنة بخصوص آليات تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف الإدارات بالجهاز وتسجيل ملاحظات اللجنة العليا وتوجيهاتهم بخصوص زيادة الوعي لدى الموظفين والعاملين بالجهاز والارتفاع بمستوى الكفاءة اللازم لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.