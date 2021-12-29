«تسويق السياحة بالأقصر»: زيادة إشغالات الفنادق والبواخر مع احتفالات رأس السنة

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن حفل افتتاح تطوير طريق الكباش تسبب فى زيادة كبيرة فى أعداد السياح الراغبين فى الوجود بالأقصر، عاصمة السياحة فى العالم.

وأضاف: «منذ افتتاح طريق الكباش فى ٢٥ نوفمبر الماضى، ازدادت طلبات شركات السياحة العالمية لزيارة الطريق على هامش زيارة معبد الأقصر ومعابد الكرنك، للاستمتاع بالطريق والتقاط الصور التذكارية أمام تماثيل الكباش المرفوعة على قواعدها بطول الطريق».

وتابع: «أسهم ذلك فى زيادة التدفقات السياحية الوافدة إلى المدينة، خاصة فى الفترة الأخيرة، للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة، ما أدى لزيادة التدفقات على المركبات السياحية العاملة بالنيل، والتى تقترب من ٨٠ مركبًا سياحيًا تقل السائحين بين الأقصر وأسوان».

وأشار إلى أن معدلات التدفق السياحى إلى الأقصر تأثرت سلبًا بتداعيات جائحة كورونا فى الفترة الماضية مثل غيرها من المقاصد السياحية حول العالم، إلا أن السياح رغم التراجع لم يغيبوا أبدًا عن المدينة، التى ظلت تستقبل كل يوم زوارًا جددًا.

واستطرد: «نشهد حاليًا انفراجة فى حركة السياحة النيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان، عبر البواخر والفنادق السياحية العائمة، لأن احتفالات الأقصر بالأعياد ورأس السنة تحمل كثيرًا من الخصوصية».