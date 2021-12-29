الصحة الجزائرية تسجل 9 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 204 مريض للشفاء.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 217.647 حالة، بينما بلغ مجموع المصابين المتماثلين للشفاء 149.617 والعدد الإجمالي للوفيات 6.263 حالة.

كما تم إحصاء 28 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 17 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات و 12 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق.

وأوصت الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شددت على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

يشار إلى أن بيانات اليوم الأربعاء أظهرت أن العالم شهد في الأيام الماضية مستويات قياسية من الإصابات بفيروس كورونا إذ تضرب موجات جديدة من الوباء الولايات المتحدة وأوروبا، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطورة المتحور أوميكرون لا تزال عالية جدا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم إحصاء 6 ملايين و550 ألف إصابة بمعدل يفوق 935 ألف إصابة يوميا في العالم بين 22 و28 ديسمبر ، وذلك استنادا إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.

وقالت الوكالة إن الفيروس وفقا لذلك ينتشر حاليا بسرعة غير مسبوقة تفوق بكثير أعلى نسبة تفش سابقة سجلت بين 23 و29 أبريل الماضي وبلغت 817 ألف إصابة يوميا.