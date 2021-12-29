الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى

حادث مروري
حادث مروري

شهد مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة حادثًا مروريًا مروعًا، انتهى بمصرع شخصين بينما نجا 6 آخرون عقب إصابتهم إصابتهم إصابات خطيرة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين لأقرب مستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود إخطار من مركز شرطة أبوالمطامير يفيد استقبال المستشفى العام جثة شخصين، و6 آخرين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتي نقل بطريق أبوالمطامير المؤدى إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين لنفس المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

سيارات الإسعاف النيابة العامة حادث مرورى مصرع واصابة مصرع شخصين أبو المطامير اسكندرية الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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