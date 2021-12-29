النائب العام الليبى يأمر بحبس وزير الثقافة فى قضايا فساد

أمر النائب العام في ليبيا الصديق الصور، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة واتهامات بالحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان مساء اليوم، أن هذا الأمر يأتي إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.

ووجه المستشار النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها استجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسئولية المترتبة عنه.

وأضاف البيان: "وإجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان آخرها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم 2021/12/29".

وانتهت النيابة العامة بحسب البيان إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية، بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة، وتتبع أوجه صرف المال العام.