سهرة الكريسماس.. تعرف على فيلمك المفضل وفقًا لصفات برجك الفلكي

تعتبر سهرة ليلة رأس السنة من الأوقات المفضلة لدى الكثيرين، فلهذه الليلة طقوس مثل مشاهدة فيلم ما، أو تحضير وجبة عشاء رومانسي، وبعض التسالي.

في السطور التالية نرصد عدد من الأفلام التي قد تناسب البعض وفقًا لصفات البرج الفلكي، من أجل قضاء سهرة ليل رأس سنة مميزة.

برج الحمل.. «الاكشن مليش فيه»

يتميز مولود برج الحمل بالهدوء في كل تصرفاته، فوفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فهو يميل للروتين ولا يحب المفاجأت، لذا الأفلام الدرامية خاصة السير الذاتية مناسبة لرأس السنة.

برج الثور.. «الكوميدي هو الحل»

وفقًا لخبراء علم الفلك، يتميز مولود برج الثور بشخصية سريعة الغضب، الأمر الذي يمكن لفيلم كوميدي بسهرة الكريسماس ان يكون خيار جيد، مثل فيلم "اللمبي".

برج الجوزاء.. «الغموض المفضل لك»

يعتبر أفلام الغموض الأنسب لمولود الجوزاء ولعل أبرازها فيلم "تراب الماس"، حيث يتسم مولود برج الجوزاء بالشخصية الغامضة للأخرين.

برج السرطان..«رومانسي جدًا»

يتسم مواليد برج السرطان بالحساسية المفرطة والرومانسية الزائدة، لذا فيلم رومانسي مناسب لصفاتك، ولعل ابرازها فيلم أحمد حاتم وهنا الزاهد "قصة حب".

برج الأسد.. «طلع الشبح الي جواك»

يعشق مولود برج الاسد روح المغامرة، كما أنه يتسم بالغرور والثقة الزائدة، الأمر الذي يجعل فيلم لأحمد السقا جيد لسهرة رأس السنة مثل "مافيا" "ابراهيم الأبيض".

برج العذراء.. «رعب أورجانك»

يعتبر الرعب والغموض من الافلام المفضلة لمولود برج العذراء حيث تتطابق بشكل كبير مع شخصيتة الفريدة من نوعها، يعتبر فيلم كامب أو التعويذة لعشاق الكلاسيكى الأفضل لسهرة الكريسماس.

برج الميزان..«الدراما الانسب لك»

التفاهم من صفات برج الميزان، لذا فيلم دراما هو الأفضل لك لقضاء سهرة ليلة رأس السنة مع شريك حياتك، ونرشح لك فيلم " أخلاق العبيد" للنجم خالد الصاوي.

برج العقرب.. «فيلم رعب للكريسماس»

يتسم مولود برج العقرب بالغموض وعشقه الدائم للإثارة، لذا فإن فيلم رعب يعتبر خيار جيد لقضاء سهرة مميزة لليلة رأس السنة.

برج القوس.. «فيلم كوميدي جيد»

يتميز مولود برج القوس بالإجتماعية وحبه للأخرين، لذا فالافلام الكوميدية تناسب سهرة الكريسماس ولا يوجد أفضل من أفلام محمد هنيدي لقضاء السهرة معها "الأنس والنمس".

برج الجدي.. «عاشق للأفلام التاريخيةۘ»

يتميز مواليد برج الجدي، بالجدية والالتزام، بالإضافة إلى الصمت، لذا فالأفلام التاريخية والسير الذاتية الأنسب لسهرة رأس السنة ولعل أبرزها فيلم "الناصر صلاح الدين".

برج الدلو.. «رومانسي وحزين»

فيلم رومانسي حزين مناسب لشخصية مولود برج الدلو، الذي يتسم بعشقة للدراما خاصة الحزينة، ويعتبر فيلم "توام روحي" بطولة حسن الرداد.

برج الحوت.. «خيال علمي الأفضل لك»

يمكن لفيلم خيال علمي كوميدي، أن يفي بالغرض لسهرة الكريسماس، فانت شخص عاشق للخيال والبحث في الأمور الغير عقلانية ويمكن لفيلم "سيما علي بابا" للنجم احمد مكي أن يفي بالغرض.