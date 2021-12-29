لبنان تعلن عن توصيات جديدة بشأن مكافحة كورونا

أعلنت لبنان، اليوم، عن توصيات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وقال وزير وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي في بيان له، أن التوجية لجمیع المسؤولین عن المؤسسات التربویة الرسمية والخاصة والوحدات الإداريّة، حول ضرورة الإلتزام بالفقرة الأولى من توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وجاء في البيان.

وأضاف البيان، أن توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، يحب أن يكون العاملون والأجراء في القطاعات الصحية والتربوية والسياحية والعسكرية والأجهزة الأمنية وقطاع النقل العام والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها ملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم، مع ما قد يترتب من نتائج قانونية تبعاً لذلك. وفي هذا السياق سيتم التثبت من تلقي الموظفين والعاملين للقاح كوفيد-19 من خلال ابراز نسخة عن شهادة التلقيح الصادرة عن وزارة الصحة العامة، او ابراز نتائج الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) للذين لم يتلقوا اللقاح.

وطالب من جميع الموظفين والعاملين غير الملقحين بلقاح كوفيد-19 ضرورة تلقي اللقاح، أو إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع على نفقتهم الخاصة تطبيقاً لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء، كما يشدّد على ضرورة التقيّد بما ورد أعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية اللازمة بحق المخالفين.

وفي وقت سابق , أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها اليومي تسجيل 2280 اصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

علما بأنه سجل العالم مستويات قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم ، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.