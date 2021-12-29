الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 5 متهمين فى قتل شاب أثناء جلسة صلح بالمنوفية

حبس 5 متهمين
حبس 5 متهمين

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شاب، أثناء جلسة صلح بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتمكنت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من القبض على 5 أشخاص متهمين فى مقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء جلسة صلح، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأخطرت المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة اثنين آخرين هم عم وشقيق المجنى عليه، إثر التعدي عليه من 5 أشخاص، على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي وتم القبض على المتهمين.

التحقيقات متهمين محافظة المنوفية جلسة صلح مقتل شاب

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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