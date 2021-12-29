الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالقوي: تقدمنا بمشروع قانون لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه من المقرر أن تنتهى مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى 10 يناير 2022، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لمد مهلة توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى يوليو 2022، منعا لحل الجمعيات التى لم توفق أوضاعها، لافتا أنه سيتم مناقشة المشروع خلال الأيام القادمة.

وأكد عبدالقوي، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن عدد الجمعيات الذين تقدمت لتوفيق أوضاعها بلغت 50% فقط من إجمالي 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الجمعيات لن تتمكن من توفيق أوضاعها إلكترونيا خاصة وأن باب التسجيل بدأ فى سبتمبر الماضي ومعظمهم في القرى والمحافظات الريفية وهو ما أدى إلى عدم قدرتهم على تسجيل بياناتهم.

وأوضح أن المشروع من الممكن أن يتم تطبيقه بأثر رجعي خاصة وأن هناك توافق على إقراره، متوقعا أن يكون هناك إقبال على توفيق الأوضاع فى حالة مد المهلة  6 أشهر إضافية.

وأضاف طلعت عبد القوي، أن المشروع المقدم يضم أيضا مادة لتعديل رسوم الكهرباء والغاز والمياه كاستهلاك الأندية ومراكز الشباب بدلا من الاستهلاك المنزلي.

وعن الاستعداد للعام المقبل 2022 باعتباره عاما للجمعيات الأهلية، أشار طلعت عبد القوي إلى أن الاتحاد والمؤسسات الأهلية تتعاون مع وزارة التضامن لوضع استراتيجية للعمل الأهلي، موضحا أن الاستراتيجية ستراعي أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أيضا ستراعي الاستراتيجية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة  الفساد 2019-2022.

وختتم: «نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلانه 2022 عاما للمجتمع المدني»، موضحا أن  هذا الإعلان يمثل نقلة كبيرة للمجتمع الأهلى على مستوى الوطن.

عبد الفتاح السيسي مكافحة الفساد التنمية المستدامة وزارة التضامن التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤية مصر2030

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