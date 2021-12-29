الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسجل خطر بـ 2 كيلو هيروين في الإسماعيلية

سقوط مسجل خطر
سقوط مسجل خطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، في محافظة الإسماعيلية.

وعن التفاصيل أفادت  معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية،  بقيام أحد الأشخاص- مسجل جنائي- ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «فرد محلي- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام– مبلغ مالي - هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

واعترف المتهم أن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مسجل خطر القبض محافظة الإسماعيلية المواد المخدرة سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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