تجديد حبس عاطلين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات فى الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، وكمية من المخدرات بمنطقة الشروق.



عن التفاصيل استوقفت الخدمات الأمنية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، سيارة لفحص التراخيص وعند محاولة قائدها الهروب تم استيقافه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وذلك في أحد الكمائن الأمنية في نطاق مدينة الشروق.

شملت الأحراز بحوزة المتهمين طبنجة خرطوش، عدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين وعدد من شرائط عقار الكبتاجون المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.