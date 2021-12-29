الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات فى الشروق

حبس عاطلين
حبس عاطلين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، وكمية من المخدرات بمنطقة الشروق.

عن التفاصيل استوقفت الخدمات الأمنية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، سيارة لفحص التراخيص وعند محاولة قائدها الهروب تم استيقافه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وذلك في أحد الكمائن الأمنية في نطاق مدينة  الشروق.

شملت الأحراز بحوزة المتهمين  طبنجة خرطوش، عدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين وعدد من شرائط عقار الكبتاجون المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

محكمة جنوب القاهرة قاض المعارضات منطقة الشروق التحقيقات عاطلين حبس الأجهزة الأمنية بالقاهرة

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