الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض حكي «براحتي» بمركز جسور الثقافي في الزمالك.. غدًا

عرضبراحتي
عرض"براحتي"

يستضيف مركز جسور الثقافي عرض حكي مرتجل بعنوان "براحتي" وذلك مساء غد الثلاثاء في تمام السابعة مساءً، بمقر مركز جسور الثقافي 5 شارع ميشيل لطف الله - متفرع من 26 يوليو - خلف فندق ماريوت و البنك الاهلي الكويتي بكاتدرائية جميع القديسين، الزمالك.

العرض نتاج ورشة حكي نظمها مركز جسور لاستخدام الحكي كوسيلة للتعبير عن المشاعر، وحاولت توفير مساحة آمنة للمشاركات لحكي تجاربهن الشخصية.

فن الحكي ، والقص هو واحد من أقدم الفنون الشعبية التي انتشرت في جميع الحضارات ؛ فمن خلال الحكي يتمكن الفرد من تفريغ ما بداخله من مشاعر ، ومغامرات مر بها ؛ فتظهر القصص على جدران المعابد ، والكهوف في مختلف الحضارات القديمة .

القص ، أو الحكي لغة عالمية يُمكنها الوصول إلى جميع الفئات ، وجميع الثقافات حول العالم دون أهمية اللغة المستخدمة في القص ؛ فهي تعتمد على التفاعل ، وإثارة الذهن بين الشخص القاص ، والمتلقي ؛ فهي أشبه برسم صورة مُعينة في الخيال من خلال الكلمات التي ينطقها الشخص ، وهذا الفن يتطلب العديد من المهارات الهامة التي تُكسب القاص الجاذبية المطلوبة ، والإتقان ؛ فرواية القصص يُمكنها أن تُؤثر في العديد من المجالات ، وأشهرها مجال التسويق ، والإعلانات ، ومجال صناعة المحتوى أيضًا ؛ فهي تُؤثر في الجمهور بشكل أكبر من الطرق الأخرى . 

تتعدد أغراض فن الحكي ، وتتعدد معها التأثيرات الواقعة على المتلقي ، فيُمكن أن يكون السبب الرئيس من الحكي هو الترفيه ، أو التثقيف ، أو الإعلان ، وغير ذلك الكثير ؛ وذلك لقدرة القصص على توثيق الكثير من المفاهيم المجردة ، والمعقدة ، والغير مألوفة ، وتوضيحها وتقريبها إلى المتلقي ؛ فعرض المعلومات من خلال طريقة الحكي ، والقص الذي يُضيف عليها نوعًا من التشويق يُمكنه أن يُسرع من قدرة فهم الرسالة المنشودة ، وذلك في مختلف المجالات ، فهي أفضل من سرد المعلومات ، أو المغزى المطلوب من القصة بطريقة مُجردة مقالية صلبة ؛ فمن خلال معالجة المفهوم ، أو المحتوى يُمكنك إنتاج نوعًا من أنواع القص المثالي الذي يكون له تأثيرًا هامًا.

مركز جسور الثقافى عرض حكي براحتي ميشيل لطف الله الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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