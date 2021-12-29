حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 29 ديسمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

قد تتمكن اليوم من تحقيق توازن بين أرباحك ونفقاتك، مما قد يعزز رصيدك المصرفي، من المحتمل أن تؤدي وظيفتك بشكل أفضل. يمكن أن يمنحك رئيسك مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بالترقيات، يمكنك استعادة أموالك التي كانت عالقة.

برج الثور

اليوم قد تشعر بالملل بسبب الأرق، وقد تكون مشتتًا نحو أهدافك، مما قد يؤثر على كفاءة عملك ، قد تخطط لزيارة بعض الأماكن الدينية، قد تكتشف أخطائك وقد تضع خطة جيدة لليوم القادم، يُنصح بالعناية بصحة والديك.

برج الجوزاء

اليوم قد تكون في عجلة من أمرنا، يُنصح بالقيادة بأمان، من المحتمل أن تكون أكثر رومانسية في حياتك العاطفية ، وقد يأتي الانسجام في الحياة المنزلية، قد تتوقع بعض النتائج الإيجابية في شراكات جديدة.

برج السرطان

اليوم قد يكون الموظفون التابعون لك متعاونين، وقد يساعدك ذلك على إكمال المشاريع المؤجلة، من المحتمل أن تنضم إلى بعض الأحداث الاجتماعية، والتي قد تعزز شبكتك ، وقد تساعدك في عملك أو حياتك الاجتماعية.

برج الأسد

اليوم قد تساعدك مهارات الاتصال الخاصة بك من حيث الجبهة المهنية، من المحتمل أن تكون أكثر تهذيبًا مع كل من حولك مما قد يساعدك على تسريع مشروعاتك، مما قد يجعل بعض الأساس لعلاقتها.

برج العذراء

قد تمنحك الشراكة الجديدة فوائد، من المحتمل أن يكون مستوى طاقتك مرتفعًا، عملك الجاد وحماسك قد يؤتي ثماره من حيث المكاسب المالية، قد يحميك احترام الذات من الأشخاص السلبيين من حولك.

برج الميزان

قد تشعر بالبلادة والتعاسة، يجب أن يُنصح بتجنب المحادثات القاسية مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، قد لا تتمكن أيضًا من الحصول على المعاملة بالمثل لعملك الشاق.

برج العقرب

اليوم من المحتمل أن يتم فتح مصادر دخل جديدة، قد تمنحك استثماراتك السابقة ربحًا جيدًا، مما سيعزز رصيدك المصرفي. من المحتمل أن تتواصل مع منظمة اجتماعية، مما سيزيد من شبكتك.

برج القوس

يمكنك متابعة حدسك قبل اتخاذ أي مبادرات قد تساعدك في العمل، قد يساعد حدسك في كسب المزيد من حيث التمويل، من المحتمل أن تزور بعض الأماكن الدينية مع أفراد عائلتك، يجب أن تتحكم في غطرستك لتتمتع بحياتك المنزلية.

برج الجدي

اليوم، قد تتوقع بعض المكاسب الفورية في عملك، مما قد يعزز مستوى ثقتك بالإضافة إلى رصيد البنك،كما ينصح بتجنب التوتر في الحياة المنزلية، سيكون هناك بعض الزخم في جبهة العمل و قد تزداد مكانتك.

برج الدلو

اليوم، لن تكون الأمور مواتية، قد تشعر بالملل والتعاسة، قد يجعلك بعض الخوف الغامض منزعجًا، قد تشعر بانعدام الثقة مما قد يؤثر على عملك.

برج الحوت

قد يكون أداءك أفضل من حيث الحياة المهنية، من المحتمل أن يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون.