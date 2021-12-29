الصين تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء نزولا من 209 إصابات في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 152 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 182 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.



وسجلت الصين أيضا 15 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 21 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 101683 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل- الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها- أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

كما أكد المركز- في بيان اليوم- أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.