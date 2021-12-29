الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: مازلنا نحتفظ بحاملة طائرات نووية فى البحر المتوسط

وزير الدفاع الأمريكى
وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن

اكد وزير الدفاع الأمريكي​ ​لويد أوستن​، أن ​الولايات المتحدة​ تحتفظ بحاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط بدلا من إرسالها إلى ​الشرق الأوسط​، من أجل طمأنة الحلفاء في ظل استمرار التوترات بشأن ​أوكرانيا​.

وأفاد موقع المعهد البحري الأمريكي الإخباري عن تقرير البحرية، بأن السفينة "يو إس إس هاري إس ترومان" ومجموعتها القتالية ستبقى في البحر الأبيض المتوسط بناء على أوامر من أوستن.

كما نقل التقرير عن مصادر أن ترومان ومرافقيها يعملون الآن في البحر الأيوني بين ​اليونان​ و​إيطاليا​ بدلا من الإبحار عبر قناة السويس إلى ​البحر الأحمر​ لدعم القيادة المركزية الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكى وافق شخصيا على التغيير في خطط مجموعة الناقلات من أجل الإشارة إلى الحلفاء الأوروبيين باستمرار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، إن الولايات المتحدة ستمول مشروعات من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء وسط تصاعد مستمر مع موسكو.

وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها استعدادا لهجوم محتمل. 

وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار وسعت إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

وقالت هيئة الحدود في بيان إن المشروعات، التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تشمل شراء أنظمة تسجيل مقاطع مصورة وطائرات مسيرة ومعدات حماية شخصية لقوات حرس الحدود.

كما أجرى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، محادثة هاتفية مع رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، لبحث التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

الدفاع الأمريكية وزير الدفاع الامريكى الولايات المتحدة الشرق المتوسط أوكرانيا

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وائل لطفي

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