«التنظيم والإدارة»: الإعلان عن وظائف شاغرة فى 26 جهة إدارية خلال نوفمبر

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة 26 جهة إدارية لموظفين فى 84 وظيفة قيادية شاغرة، نشرتها بوابة الوظائف الحكومية خلال شهر نوفمبر الماضى، وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن هيئة الصعيد جاءت فى المرتبة الأولى بين الجهات الإدارية بأكبر عدد من الوظائف الشاغرة والتى تبلغ نحو 19 وظيفة قيادية، يليها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعدد 14 موظف، وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدد 7 موظفين، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد 7 موظفين، جامعة المنوفية بعدد 5 موظفين.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن عدد الوظائف الشاغرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بلغ 4 وظائف، هيئة الطاقة الذرية بعدد 3 وظائف قيادية، جهاز تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بعدد 2 موظف، صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بعدد 2 موظف، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية بعدد 2 موظف، صندوق بحوث ودراسات التعمير الداخلة فى مجالات وأنشطة التعمير بعدد 2 موظف، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعدد 2 موظف، جامعة الفيوم بعدد 2 موظف.

كما بلغ عدد الوظائف الشاغرة هيئة النقل العام بالقاهرة نحو 1 وظيفة، مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية بعدد موظف، ديوان عام محافظة الدقهلية بعدد 1 موظف، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بعدد 1 موظف، مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بعدد 1 موظف، مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بعدد 1 موظف، ديوان عام محافظة الدقهلية بعدد 1 موظف، وزارة النقل بعدد 1 موظف، مديرية التربية والتعليم بمطروح بعدد 1 موظف، ديوان عام محافظة الجيزة بعدد 1 موظف، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة بنى سويف بعدد 1 موظف، ديوان عام محافظة بنى سويف بعدد 1 موظف ومديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية بعدد 1 موظف.