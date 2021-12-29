الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 202 وفاة وأكثر من 78 ألف إصابة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 202 حالة وفاة وأكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال الموجة الرابعة للجائحة.

 

وأوضحت الصحة الإيطالية في بيانها بشأن الوضع الوبائي في البلاد، نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بداية الوباء تبلغ 5756412، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 136955.

 

أما المتعافين من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 520601 حالة.

 

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

إيطاليا كورونا اصابات جديدة وفيات وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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