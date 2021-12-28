الوطنية للإعلام: «عزة الإتربي» تركت بصمة واضحة في العمل الإعلامي

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامية الراحلة عزة الأتربي التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص للعمل الإعلامي.

وقالت الوطنية للإعلام، في بيان لها، إن الراحلة تعد من رواد الإعلام المصري الذين أثروا العمل الإعلامي بإبداعاتهم من خلال برامجها المتميزة الهادفة التى قدمتها على شاشة التليفزيون وكان يتابعها الملايين، كما بذلت جهودا كبيرة خلال توليها العديد من المناصب القيادية في التليفزيون المصري، وتركت بصمة واضحة فى إدراتها للعمل الإعلامي.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة ولزملاء العمل، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. رحم الله الإعلامية القديرة وأسكنها فسيح جناته.

وأعلن هيثم البيطار نجل الإذاعي القدير الراحل كامل البيطار، وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويشيع جثمان الإعلامية عزة الأتربي بعد صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، غدا الأربعاء، وذلك بعد أن توفيت اليوم الثلاثاء عن عمر 74 عاما.

نشأت عزة الإتربى فى المنصورة، فهى من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدق للترويج السياحى فى مصر، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات. ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.