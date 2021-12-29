رئيس جهاز الشروق يوصل حملة إزالة المبانى المخالفة للاشتراطات البنائية

كلف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، بتنفيذ قرار إزالة لأعمال بنائية مخالفة داخل قطعة أرض سكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة.

وأوضح “عبد اللطيف”، أن تلك المخالفات تمثلت في قيام صاحبها بتنفيذ زيادة للنسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بالرغم من التنبيه على المخالف بشتى الطرق القانونية بعدم الاستمرار فى المخالفة.



وأضاف المهندس عبداللطيف بأن اللجنة تمكنت من إزالة سقف خرسانى بأحد العقارات بالمنطقة السابعة عمارات وذلك بخلاف اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة.

وطالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفي نفس السياق، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق على استمرار التصدى للمخالفات البنائية بمشاركة قسم شرطة تعمير المدينة بقيادة المقدم خالد عبدالعزيز، حيث تمكنت لجنة الإزالة الفورية من إيقاف مخالفة في مهدها تمثلت في شروع صاحبها بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بأحد القطع السكنية بحى النادى، وذلك بغرض تغير استخدام الغرف الخدمية إلى وحدة سكنية بالمخالفة للتراخيص الصادرة.

وأضاف المهندس عبداللطيف بأن اللجنة قامت أيضاً بفك الشدة الخشبية والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، بخلاف مصادرة المواد المستخدمة وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخالفة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء، طبقًا للتراخيص وحفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وذكر أن هناك توجهيات من الدولة بإزالة جميع المباني المخالفة بجميع المدن الجديدة.