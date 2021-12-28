الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقرر اعتماد نظام «التعليم عن بعد» 15 يوما

محمد بن زايد
محمد بن زايد

قررت الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام "التعليم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداءً من الثالث من شهر يناير المقبل، لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي هزاع المنصوري - خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة الإماراتية حول فيروس (كورونا)، وفقا لوكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء- إن القرار يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على مراجعة تطورات الوضع الوبائي لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

وأوضح أنه - فيما يتعلق بالتخصصات التي تعتمد على التطبيق العملي والمختبرات والتدريب السريري في الجامعات ومراكز التدريب - تقرر أن يتم تطبيق التعليم الهجين، مضيفا أن الوزارة أقرت مجموعة ضوابط لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة، حيث يتطلب من جميع الطلاب الحصول على نتيجة فحص سلبية "PCR" لا تزيد مدتها عن 4 أيام عند مباشرتهم الدراسة في المنشآت التعليمية وذلك في بداية العام والفصل الدراسي، كما سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية.

وأكد المنصوري جاهزية القطاع التعليمي بالدولة لمواجهة أي وضع طارئ لمواصلة العملية التعليمية على الوجه الأمثل من خلال القراءة المستمرة لمعطيات ومستجدات الأزمة لدعم القرارات.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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