بلاغ من أهالى قرية الترامسة لتشغيل محول كهرباء جديد فى قنا

حرر عدد من أهالي قرية الترامسة، بغرب النيل التابعة لمركز قنا، اليوم الثلاثاء، محضرًا في مركز الشرطة للمطالبة باستكمال أعمال توصيل وتشغيل محول كهربائي، تمت الموافقة عليه من شركة الكهرباء، بسبب ضعف التيار الكهربائي في القرية.

وأكد الأهالي، أنه برغم الموافقة إلا أنه تقاعس في عملية التشغيل تسبب في عدم تفعيل الموافقة الوزارية.

وأوضح الأهالي في بلاغهم الذي حمل رقم 5011 لسنة 20210 إداري مركز قنا، بتوقف استكمال أعمال توصيل المحول وتشغيله عقب وضعه في مكان ووصول كافة الكابلات والحصول على كافة الموافقات، ورغم ذلك لم يتم تشغيله حتى الآن، علما بأن القرية تعاني من ضعف التيار الكهربائي.